الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية قبيل موسم الحج 1444 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في أداء المناسك، حيث يتم حاليا حجز الرحلات الذهاب والعودة في شركات السياحة المصرية وتحديد برنامج الرحلة التي تتناسب مع الأوضاع المالية للحجاج.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية

استقرار ملحوظ في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية وذلك قبيل أيام فقط من سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام هذا العام 2023/1444، وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل في البنوك المصرية:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر تداول الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية

يتداول الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو  8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 8.04 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال نحو 8.01 جنيه للشراء و8.27 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

في بنك التعمير والإسكان قدر الريال نحو 8.01 جنيه للشراء و8.27 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني قدر الريال نحو 8.01 جنيه للشراء و8.27 جنيه للبيع.

في بنك السايب قدر الريال نحو 8.01 جنيه للشراء و8.27 جنيه للبيع.

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