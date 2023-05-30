سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

مع أول التعاملات اليومية في صباح اليوم يحرص المواطنون المسافرون للخارج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث حافظت أسعار الريال السعودي على مستوياتها أمام سعر الجنيه ببداية التعاملات الصباحية.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنوك المصرية

وسجل متوسط أسعار صرف سعر الريال السعودي مبلغ 8.22 جنيه للشراء، مقابل سعر 8.24 للبيع، وذلك بناءً على التقرير الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري بسعر صرف العملات الأجنبية والعملات العربية.

ويستعرض “الدستور” بهذا التقرير أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية وتكون من خلال جولة ما بين شاشات التداول اللحظي وجميع ماكينات الصراف الآلي في الفروع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في فروع بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الريال السعودي فى بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك الإسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنك المصري الخليجي

استقرت مستويات شراء وبيع سعرالريال السعودي بإيجي بنك عند مستويات 8.17 جنيه، و8.25 على الترتيب.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك التنمية الصناعية

عرضت فروع بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنك الأهلي الكويتي مصر

وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات بالبنك الأهلي الكويتي مصر عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في المصرف المتحد

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه بالمصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي على مستويات أمس ببنك القاهرة عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.