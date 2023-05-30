سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بدء التعاملات الصباحية من المواطنين والتجار حرصوا على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث تباينت جميع أسعار المعدن الأصفر والعملة ببداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

وشهد سعر الذهب بمصر تراجعًا بنحو 30 جنيهًا ليسجل عيار 21 حاليًا نحو مبلغ 2335 جنيهًا للبيع، عقب أن سجل صباحًا نحو مبلغ 2365 جنيهًا للبيع، أما سيواصل سعر الدولار الحفاظ على الاستقرار، وذلك لأكثر من 3 أشهر ونصف وتكون على التوالي، إذ أن سجل بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.84 جنيهًا للشراء، وقيمة 30.94 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق، تنشر «الدستور» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في مصر.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عند مبلغ 18680 جنيهًا للبيع، وقيمة 18480 جنيهًا للشراء، وعيار 21 وزن صافي، يكون بدون المصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 عند مستوى 2640 جنيهًا للشراء، 2668.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 عيار 22

بينما تراجع سعر الذهب عيار 22 عند 2420 جنيهًا للشراء، 2446.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

- وسقط سعر الذهب عيار 21 عند 2310 جنيهات للشراء، و2335 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- كما تراجع سعر الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة ليصل إلى 1980 جنيهًا للشراء، و2001.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 لعيار 14

بينما عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عيار 14 فهبط عند مستوى مبلغ 1540 جنيهًا للشراء، 1556.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 لعيار 12

وبينما خسر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 12 ليسجل نحو 1320 جنيهًا للشراء، 1334.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 9 نحو 990 جنيهًا للشراء، و1000.75 جنيه للبيع.