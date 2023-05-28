الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.64%.. وارتفاع جديد للنفط خلال أسبوع

الذهب
الذهب

كشفت تقارير دولية عن أنه مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.64% واستقرت عند أدنى مستوى لها منذ نهاية مارس، متراجعة إلى ما دون 2000 دولار للأونصة. 

 

وجاء انخفاض الذهب مع تحسن معنويات المخاطرة خلال معظم الأسبوع بعد ظهور أنباء عن اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق كامل.

 

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.55% خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، حيث كان لانتشار حالة التفاؤل حيال حجم الطلب على النفط، والمفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكية، التأثير الأكبر على أسعار النفط مقارنًة بالمخاوف المتعلقة بحجم الإنتاج.

الخزانة الأمريكي الخزانة الامريكية إرتفاع جديد أدنى مستوى الطلب على النفط الرئيس بايدن انخفاض الذهب

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