الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.7 % في الأسواق المحلية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.7 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الدولار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم في أبريل الماضي وفقًا لبيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية، ما عزز من التوقعات بشأن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل.

40 جنيه تراجع في أسعار الذهب
كانت  أسعار الذهب تراجعت بقيمة 40 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفع لمستوى 2520 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2290 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيه،  بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1946 دولارًا.
كما أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2697 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2023 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1574 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18880 جنيهًا.

وأسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  للتعاملات عند مستوى 2370 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 2390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

توقعات بالتراجع 
وتشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، إذ ما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، كما سيؤدي الاتفاق المبدئي بين الديمقراطيين والجمهوريين لرفع سقف الدين العام الأمريكي، إلى تعزيز مكاسب الدولار، ومن ثم تراجع أسعار الذهب.

ارتفاع الدولار إسبوعي أسعار الذهب أسعار الفائدة أسواق المحلية

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