الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، محركات البحث على "جوجل"، حيث شهد  استقرارًا خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 30 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 مسجلاً استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

 سعرالدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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