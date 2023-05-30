الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلاً نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وذلك وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 

و يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع

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