تفعل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بعد ساعات قليلة عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة النتيجة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي والإعلان عن أسماء أوائل الطلاب، حيث أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني

تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتم تفعيل لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) عقب إدخال بيانات الطلاب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

يوفر الموقع الإلكتروني للطلاب درجاتهم في المواد الدراسية، حيث يتم نشر النتيجة عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم والمجموع الكلي والنسبة المئوية عقب إدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الاستعلام عن درجات طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 الترم الثاني

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج طلاب الشهادة الإعدادية.

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويتم فتح باب تقديم التظلمات على نتائج 3 إعدادي بمحافظة القاهرة عقب ساعات فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يتم دفع الرسوم وتقديم التظلمات في الإدارات التعليمية.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا لتلقي طلبات التقديم في الصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لتسهيل عملية التقديم على الطلاب وأولياء أمورهم خاصة الراغبين في قضاء الإجازة الصيفية في المصايف والمحافظات الأخرى.

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