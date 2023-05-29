التعليم: اتخذنا كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي (715432) طالب وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في (114) مادة بعدد (2524) لجنة.

وحرص الدكتور رضا حجازي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.