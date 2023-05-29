استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مسجلاً استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.