الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

الدولار
الدولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 2.3% مقارنة بأسعار بداية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع سعر صرف الدولار، مع احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت»، 74.24 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع 2.3% ، بينما سجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط «نايمكس» 70.03 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 2.8%  مقارنة بالتعاملات السابقة.

وستناقش مجموعة «أوبك+»، بالتعاون مع الدول الأعضاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، خلال اجتماعها القادم يوم الأحد 4 يونيو المقبل، بحث إمكانية خفض انتاج النفط، أو البقاء على نفس المستويات، وذلك لإحداث توازون فى الأسواق العالمية مع اتاحة فرص للمستثمرين بالعمل على البحث والتنقيب عن النفط.

ومن جانبها كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى تقريرها الأسبوعي ارتفاع مخزون الخام الأمريكي بمقدار 4.49 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات المحللين.

كما كشفت إدارة معلومات الطاقة، عن سحب 2.6 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، مع تراجع مخزونات البنزين غلى نحو 207 ألف برميل.

سعر الدولار أسعار النفط العالمية سعر صرف الدولار أسعار الفائدة النفط

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