سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس المستوى السعري الذي يسجله الدولار منذ عدة أشهر.

كما استقر سعر اليورو عند المستويات السعرية التي سجلها من آخر قرار بخفض قيمة الدولار مقابل الجنيه في بداية العام الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار واليورو اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 75 .30 جنيه للشراء، و85 .30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 75 .30 جنيه للشراء، و85 .30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 85 .30 جنيه للشراء، و95 .30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 85 .30 جنيه للشراء، و95 .30 جنيه للشراء.

بنك المصرف المتحد: 85 .30 جنيه للشراء، و95 .30 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 85 .30 جنيه للشراء، و95 .30 جنيه للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 32.89 جنيه للشراء، و33.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و33.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.89 جنيه للشراء، و33.17 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: عند 32.89 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

بنك سايب: 32.89 جنيه للشراء، و33.15 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.88 جنيه للشراء، و33.17 للبيع.