أسعار السلع التموينية فى شهر يونيو 2023 بعد الزيادة

مع أول أيام شهر يونيو يسعى المواطنين لمعرفة أسعار السلع التموينية فى شهر يونيو 2023، لشراء جميع مستلزماتهم والاحتياجات، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول نسب صرف جميع المخصصات التموينية بشهر مايو الجاري إلى 100%.

أسعار السلع التموينية فى شهر يونيو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أسعار السلع التموينية فى شهر يونيو 2023.

وقالت مصادر في وزارة التموين بأحد تصريحاتها الصحفية، إن 23 مليون بطاقة تموينية صرفت مستحقاتها من سلع الدعم بشهر مايو 2023، بما سيصل إلى 70 مليون مواطن من الأشخاص مستفيدين من الدعم، مؤكدة البدء في صرف جميع مخصصات يونيو 2023 الحالي من جميع المنافذ التموينية التى تم تمويلها عبر شركتَي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

سلع تموين شهر يونيو 2023 المحددة

وكانت وزارة التموين المصرية، حددت المخصصات من السلع المصروفة على جميع بطاقات التموين كالتالي:

صرف زجاجة زيت عبوة تكون 800 ملي بكل فرد ببطاقة التموين، والحد الأقصى يكون 4 زجاجات زيت في البطاقة الواحدة. صرف 1 من كيلو السكر لكل فرد طبق احتياجاته، والحد الأقصى يكون 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة. صرف 1 من كيلو الأرز ببطاقة التموين، والتي يقل عدد أفرادها بحوالي 4 أفراد، وصرف 2 من كيلو الأرز في البطاقة، التي ستضم 4 أفراد فأكثر. صرف 1 كيس مكرونة زنة، وزن حوالي 800 جرام في البطاقة، والتي يقل عدد أشخاصها عن 4 أفراد، والقيام بصرف 2 كيس مكرونة وزنة 800 جرام في بطاقة التموين، والتي تضم 4 أفراد فأكثر. صرف باقي مستحق الدعم في قائمة سلع المنظومة التموينية لكل مواطن، ولكن سيوجد حد أقصى، لكي تتجاوز إجمالي قيمة السلع، التي سيتم شراؤها برصيد الدعم، وسيتم دفعه نقدا بقيمة مبلغ 5 جنيهات.

أسعار سلع التموين

ورفعت وزارة التموين المصرية خلال شهر مايو الجاري سعر السلع التموينية