الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له فى شهرين

دولار
دولار

تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين، اليوم، وسط توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وحسب وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، تراجع اليورو مقابل الدولار 0.07 بالمئة إلى 1.0681 دولار، بينما انخفض الاسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.24395 دولار.

ورغم صعود مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 104.28، تراجع عن أعلى مستوى له فيما يزيد على شهرين الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

وتراجع الين الياباني بما يقرب من 0.2 بالمئة إلى 139.59 مقابل الدولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6010 دولار أمريكي.

وسجل اليوان الصيني 7.1184 مقابل الدولار في أحدث تداولات في التعاملات الخارجية مبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر سجله في الجلسة السابقة.

الدولار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة الدولار النيوزيلندي دولار أميركي

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