الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فتوى أثارت جدلًا.. الإفتاء: "لا نقول النبى مات من باب التأدب"

خالد الجندي
خالد الجندي

استعان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بفتوى للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على المعترضين على تصريحه أن النبي لم يمُت.

وتعود الفتوى، إلى تاريخ 23 يونيو 2020، عندما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في البث المباشر: "يقول البعض لا يجوز أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مات، لأن الله تعالى نهانا عن أن نقول على الشهداء أنهم أموات فهل هذا صحيح؟". 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن النبي (ص) في مرتبة الأدب، وهو ما يجعل الإنسان يتخير الألفاظ التي يتكلم بها عن النبي.

وأكد "أمين الفتوى"، أن النبي حي في قبره حياة خاصة برزخية، فهو الذي أخبرنا أن الأنبياء أحياء في قبورهم.

واختتم: "النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية اللغة والواقع قد مات، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: "أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ"، الموت جائز عن النبي، لكننا لا نعبر بهذا اللفظ لا لأنه لم يمت، ولكن تخيرًا للألفاظ المناسبة للتعبير عن النبي، فنقول انتقل إلى الرفيق الأعلى وألفاظ من هذا القبيل، نحن نستعمل عبارات فيها مبالغة في الأدب عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم".


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خالد الجندي النبي حي في قبره أمين الفتوى الشيخ أحمد ممدوح

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