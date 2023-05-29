خالد الجندى: "مينفعش نقول النبى مات"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب أن يكون ديننا التذكير بأخلاق النبي (ص).

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "لا يصح نقول النبي مات، فأهل الله النبي بالنسبة لهم موجود، إحنا نقول انتقل ولا نقول مات".

وأردف: "لو قلت الصحابة قالوا إنه مات، هأقولك دي لغة الصحابة غير لغتنا، سياق اللغة عندهم غير عندنا، الصحابة قالوا كلمات متقدرش تقولها دلوقتي وإلا تطير فيها رقاب، لأن معانيها تبدلت".

وتابع: "لما يختلف السياق، لازم نراعي العرف، هناك ألفاظ جنسية بعض العرب يتداولونها، لكن إحنا منقدرش نقولها، ألفاظ مصرية لا يمكن قولها في الدول العربية، وألفاظ عربية لا يمكن قولها عندنا في مصر".

وختم: "لازم تراعى السياق، لازم نحترم عرف البلد اللى إحنا فيه، ونحتفظ بسياق الكلام فى الزمان والمكان".