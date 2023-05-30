الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سيد الشهداء".. خالد الجندى يستنكر وصف البعض النبى أنه ميت (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

تساءل خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كيف يقول أحد عن النبي (ص) إنه ميت، وهو لا يقولها عن الشهيد.

وقال خلال، تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "مش قادر تقولها على شهيد، تقوم تقولها على سيد الشهداء؟"، مشيرًا إلى "أن النبي في آراء كثيرة عند كثير من العلماء مات بأثر السم على الشاة المسمومة، أي أنه شهيد".

وأضاف: "النبي كان يعاني من أثر السم حتى لقي الله عز وجل، وقيل إنه كي يضم الله إليه منزلة الشهادة مع منزلة النبوة".

واستشهد الجندي، بالآية "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"، معقبًا: "مبتقروش القرآن ولا إيه حكايتكم؟".

كما استشهد بالآية: "ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون".

وختم الجندي: "لما بنتكلم إن النبي حي، بنكلم الناس اللي عندها مشاعر وأحاسيس ومحبة، أما اللي عنده مشكلة ميشغلش باله بينا، حسابه عند ربه، إحنا مقلناش إنه آثم، دي مرتبة أدب، ومرتبة الأدب لا يعاتب فيها من تجاوز". 


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خالد الجندي النبي سيد الشهداء النبي شهيد لعلهم يفقهون

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