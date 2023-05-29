الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: النبى وصله أن أهل مصر جميعًا صلوا عليه

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مبادرة "اعرف قدر نبيك" التي أطلقها وزير الأوقاف أمس بادرة مبهجة للقلوب.

أضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "شرفت بالاشتراك في المبادرة التي تقوم على التعريف بقدر النبي (ص)".

لفت إلى أن المبادرة جاءت فى الوقت المناسب، لأننا نريد أن نعرف أبناءنا قدر النبي، وأن المسألة لم تكن مقتصرة على الصلاة على النبي فقط، مثلما حدث الجمعة الماضية، بصدوح جميع المساجد بالصلاة على النبي الجمعة الماضية، عقب صلاة الجمعة، ليبدو المشهد وكأنه عيد.

وأشار إلى أن مساجد الهند استلهمت التجربة من مصر، وقررت أن توحد وقتًا للصلاة على النبي.

وأوضح أن الصلاة الجماعية على النبي، هو إعلان ولاء لرسول الله (ص): "تخيل أن تبلغ النبي أن أهل مصر جميعهم يصلون عليه، فقد أوكل الله ملكًا لقبر الرسول ليبلغه عن كل من يصلي عليه".

الصلاة على النبي خالد الجندي النبي الجندي أعرف قدر نبيك

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