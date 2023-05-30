خالد الجندى: سأظل أدافع عن رأيى أن النبى حى.. وهذه أدلتى (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه دافع وسيظل يدافع عما قاله إن النبي (ص) حي، وهي حياة ليست كحياتنا العادية.

ولفت الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن البعض استقبل تصريحه قبولًا حسنًا، وآخرين تحفظوا على كلامه، بعضهم لأنهم كارهون لمكانة النبي والقسم الآخر فهم كلامه على غير الوجه الصائب.

وأضاف الجندي: "كلمة ميت إن كانت لا تنقص من الشخص، لم يكن ينهى الله عنها عند الحديث عن الشهداء، في قوله تعالى "ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون"، مردفًا: "كلمة أموات تنقص من قدرهم أم تعلي قدرهم؟".

وأشار الجندي، إلى أن قول الله تعالى "إنك لميت وإنهم ميتون"، لا تنفي أن النبي حي، وإنما هو كلام ربنا لعباده، وربنا يقول ما يشاء وكيفما شاء، أما الإنسان فمقيد بحدود وقيود.

وتابع: "لما بنقول اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هل كلمة "سيدنا" ذكرت في القرآن؟ لا لم تذكر، هل القرآن أساء الأدب؟ حاشا لله، القرآن كلام الله يكلم النبي كيفما شاء".