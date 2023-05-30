الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: سأظل أدافع عن رأيى أن النبى حى.. وهذه أدلتى (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه دافع وسيظل يدافع عما قاله إن النبي (ص) حي، وهي حياة ليست كحياتنا العادية.

 

ولفت الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن البعض استقبل تصريحه قبولًا حسنًا، وآخرين تحفظوا على كلامه، بعضهم لأنهم كارهون لمكانة النبي والقسم الآخر فهم كلامه على غير الوجه الصائب.

وأضاف الجندي: "كلمة ميت إن كانت لا تنقص من الشخص، لم يكن ينهى الله عنها عند الحديث عن الشهداء، في قوله تعالى "ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون"، مردفًا: "كلمة أموات تنقص من قدرهم أم تعلي قدرهم؟".

وأشار الجندي، إلى أن قول الله تعالى "إنك لميت وإنهم ميتون"، لا تنفي أن النبي حي، وإنما هو كلام ربنا لعباده، وربنا يقول ما يشاء وكيفما شاء، أما الإنسان فمقيد بحدود وقيود.

 

وتابع: "لما بنقول اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هل كلمة "سيدنا" ذكرت في القرآن؟ لا لم تذكر، هل القرآن أساء الأدب؟ حاشا لله، القرآن كلام الله يكلم النبي كيفما شاء". 

 

اقرأ أيضًا: 

خالد الجندى: "مينفعش نقول النبى مات"

خالد الجندى: النبى وصله أن أهل مصر جميعًا صلوا عليه

النبي لم يمت خالد الجندي النبي مات لعلهم يفقهون

مواد متعلقة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل "هدير" إلى معهد ناصر لإجراء جراحة عاجلة بالفكين

تامر أمين يعاتب أحمد سعد بسبب ملابسه: "متنساش إنك قدوة وبتتقلد"

علي جمعة: الأخلاق تمثل 95% من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية

علي جمعة يحذر من مخالفة النظام العام: عقوبته قد تصل للإعدام

علي جمعة: "زيادة النسل مدمر.. وتربية الأولاد صعبة"

أمين الفتوى: "لا يحق للرجل أن يأخذ من راتب زوجته" (فيديو)

استشاري تخاطب توضح الفرق بين التلعثم واللجلجة الكلامية: احذر هذا الأمر

خالد الجندى: النبى وصله أن أهل مصر جميعًا صلوا عليه

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المشدد 10 سنوات لمحامٍ ومدرس لاتجارهما فى المخطوطات الأثرية

أبرزهم هانى شنودة وأشرف زكى.. أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

"بطّانية" تنهى حياة طالبة بالإعدادية فى إمبابة

تكريم 267 حافظًا وحافظة للقرآن بأحد مراكز شباب كفرالشيخ

10 سنوات لربة منزل وشقيقتها بتهمه الاتجار فى المخدرات بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)