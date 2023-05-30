الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": الأزمة السودانية تحتاج لجدية فى التعامل لحماية المواطنين

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال أبوبكر السماني، الكاتب الصحفي، إن قوات الدعم السريع تلقي باللوم على الجيش السوداني باعتبار أنه يرسل الطائرات والمسيرات للتفقد في البلاد، كما أن الجيش السوداني يؤكد أن تحركات الدعم السريع في بعض المناطق بمثابة اختراق واضح للهدنة.

تدهور الأوضاع السودانية

وأكد أبوبكر السماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخاسر الأكبر في الحرب هو الشعب، حيث إن هناك انهيارا واضحا في البنية التحتية والسكنية للمواطنين بالرغم من المناشدات الدولية باحترام تلك الهدن.

تدخلات المجتمع الدولى

وأضاف في حديثه أن الأزمة السودانية تحتاج إلى جدية في التعامل لحماية المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم من غذاء وصحة ومياه شرب نظيفة.

أبو بكر السماني كاتب صحفي سوداني الأزمة السودانية الحرب السودانية تدهور الأوضاع السودانية

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