لو فاتك الترند| موعد بدء تصوير فيلم «ولاد رزق 3».. و40 لاعبًا فى القائمة الأولية للمنتخب الوطنى

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند اليوم، وتنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز هذه الأخبار بنشرة "لو فاتك الترند".

موعد بدء تصوير فيلم «ولاد رزق 3» لأحمد عز وعمرو يوسف

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لأبطال وصنّاع سلسلة أفلام «ولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وعدد كبير من النجوم.

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40 لاعبًا في القائمة الأولية للمنتخب الوطني استعدادًا لمعسكر يونيو

اختار البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة أولية مكونة من 40 لاعبًا استعدادًا لمعسكر يونيو المقبل الذى تتخلله مباراتان للفراعنة.

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أثار تعاطفًا كبيرًا.. العثور على صاحب "صورة المترو" الشهيرة

أعلن أصدقاء الشاب إسلام، بطل الصورة المتداولة في مترو الأنفاق، أنهم عثروا عليه، وأودعوه إحدى المصحات، موجهين رسالة طمأنة بأن صديقهم يعود بخير كما كان.

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أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

استنكرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بشدة، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني مثل مطربي المهرجانات.

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أحمد حلمي يبدأ فيلمه الجديد أول يوليو بعد جولته المسرحية

استقر النجم أحمد حلمي على العودة للسينما من جديد من خلال فيلم ضخم باسم مبدئي "لسه حتة"، يصوره خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء ارتباطاته الفنية الأخرى.

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مركز إنسان يحتفل بزعيم الكوميديا عادل إمام في صالون الحكيم الليلة

ينظم مركز إنسان الثقافي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، احتفالية خاصة بزعيم الكوميديا الفنان عادل إمام، في أمسية من أمسيات صالون الحكيم.

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