السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أثار تعاطفًا كبيرًا.. العثور على صاحب "صورة المترو" الشهيرة

إسلام قبل وبعد العثور
إسلام قبل وبعد العثور عليه

أعلن أصدقاء الشاب إسلام، بطل الصورة المتداولة في مترو الأنفاق، أنهم عثروا عليه، وأودعوه إحدى المصحات، موجهين رسالة طمأنة بأن صديقهم يعود بخير كما كان.

كانت صورة «إسلام» انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث التقط أحد الركاب صورة للشاب الذي بدا بملابس رثة، وعرف اسمه، وأنه من منطقة حلوان، وتداول رواد «السوشيال ميديا» روايات حول سبب الصدمة التي تعرض لها الشاب وأودت به إلى هذا الحال.

كما جرى تداول صور لمنشور قديم لشخص مفقود، قريب الشبه من إسلام، ويحمل نفس الاسم، لكن سريعًا ما أعلن صاحب حساب باسم «أحمد بيدرو» أنهم عثروا على صديقهم، وأودعوه إحدى المصحات.

إسلام المترو مترو حلوان شاب المترو مفقود البحث عن مفقودين

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