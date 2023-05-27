السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

40 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب الوطني استعدادا لمعسكر يونيو

منتخب مصر
منتخب مصر

اختار البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة اولية مكونة من 40 لاعب استعدادا لمعسكر يونيو المقبل الذى يتخلله مباراتين للفراعنة .

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 10 يونيو المقبل، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 من الشهر نفسه فى اطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار ، ثم يعود لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا فى القاهرة يوم 18 يونيو فى ختام المعسكر .

ويواصل فيتوريا مشاوراته مع أعضاء جهازه المعاون من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التى سيتم اعلانها فى الاسبوع الاول من شهر يونيو .

وضمت القائمة الأولية للفراعنة 8 لاعبين من الأهلى هم  محمد الشناوي، ومحمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا،، و4 لاعبين من الزمالك هم محمد صبحي وحسام عبدالمجيد وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا .

وهناك ترشيحات كثيرة من الأندية الأخرى بالاضافة لقائمة اللاعبين المحترفين التى استقر عليها فيتوريا .

وتضم قائمة المحترفين كلا من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي .

كان اتحاد الكرة قد تلقى تأكيدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة يوم 14 يونيو المقبل، ويتصدر منتخب الفراعنة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

 

اتحاد الكرة اتحاد الكر استقرار استعدادا 2024 أفريقي الأسبوع الأول من شهر

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