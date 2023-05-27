السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد بدء تصوير فيلم «ولاد رزق 3» لأحمد عز وعمرو يوسف

أحمد عز
أحمد عز

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لأبطال وصنّاع سلسلة أفلام «ولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وعدد كبير من النجوم، باعتبارها صورًا من تصوير الجزء الثالث من الفيلم الجديد بعد تحقيق أول جزءين من العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

الصورة الأولى المنتشرة من العمل جمعت بين المخرج والمنتج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني ومنتج الفيلم موسى عيسى، والصورة منذ ما يقرب من 3 أشهر من جلسات عمل فريق العمل الموازية للكتابة، ومن المقرر أن تستمر الكتابة خلال الشهر المقبل، ويبدأ المخرج المعاينات النهائية من أجل التصوير نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، حيث تهدف الشركة المنتجة للمشاركة في موسم من موسمي عيد الفطر والأضحى 2024.

كما انتشرت صورة أخرى من العمل ضمت أبطال العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، وكانت من كواليس الأجزاء الأولى من العمل وليست الجزء الجديد من الفيلم الضخم.

ولاد رزق أحمد عز عمرو يوسف الجزء الثالث الفيلم طارق العريان صلاح الجهيني

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أول تعليق من نقابة القراء على "فيديو رقص وغناء الشيخ ممدوح عامر"

الرئيس السيسى يشارك فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"القوى العاملة": حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة وبرامج تدريبية بالوادي الجديد

نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى لبحث أزمة السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟