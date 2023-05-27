موعد بدء تصوير فيلم «ولاد رزق 3» لأحمد عز وعمرو يوسف

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لأبطال وصنّاع سلسلة أفلام «ولاد رزق» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وعدد كبير من النجوم، باعتبارها صورًا من تصوير الجزء الثالث من الفيلم الجديد بعد تحقيق أول جزءين من العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

الصورة الأولى المنتشرة من العمل جمعت بين المخرج والمنتج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني ومنتج الفيلم موسى عيسى، والصورة منذ ما يقرب من 3 أشهر من جلسات عمل فريق العمل الموازية للكتابة، ومن المقرر أن تستمر الكتابة خلال الشهر المقبل، ويبدأ المخرج المعاينات النهائية من أجل التصوير نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، حيث تهدف الشركة المنتجة للمشاركة في موسم من موسمي عيد الفطر والأضحى 2024.

كما انتشرت صورة أخرى من العمل ضمت أبطال العمل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود، وكانت من كواليس الأجزاء الأولى من العمل وليست الجزء الجديد من الفيلم الضخم.