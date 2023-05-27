مركز إنسان يحتفل بزعيم الكوميديا عادل إمام في صالون الحكيم الليلة

ينظم مركز إنسان الثقافي في الخامسة والنصف من مساء اليوم، احتفالية خاصة بزعيم الكوميديا الفنان عادل إمام، في أمسية من أمسيات صالون الحكيم.

ويشارك في الاحتفالية كل من: الفنان المخرج محمد أبو داود، السيناريست عاطف بشاي، والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

تناول الاحتفالية بزعيم الكوميديا عادل إمام، رصد وتوثيق لسيرته الفنية وأهم المحطات فيها، أهم القضايا التي تناولتها أفلام عادل إمام وبصمته التي تركها في تاريخ الكوميديا، أبرز الأعمال السينمائية في مشوار الزعيم، المخرجين والفنانين الذين عملوا معه وغيرها.

والفنان عادل إمام، والذي يتزامن شهر مايو هذا العام بذكري ميلاده الثالثة والثمانين، بدأ مسيرته الفنية من خلال دوره في مسرحية “هو وهي” مع النجم فؤاد المهندس عام 1962، وكانت انطلاقته نحو عرش الكوميديا في مسرحية “مدرسة المشاغبين” 1973، ومن ثم توالت أعماله المسرحية والسينمائية، حيث قدم العديد من المسرحيات الكوميديا التي توالي عرضها لسنوات طويلة، نذكر من بينها: “شاهد ماشفش حاجة”، “الواد سيد الشغال”، “بودي جارد”، وغيرها.

وفي السينما قدم زعيم الكوميدا عادل إمام عشرات الأدوار التي حققت رواجا جماهيريا كبيرا من أشهرها أفلام: “المنسي”، “الإرهاب والكباب”، “النوم في العسل”، “الإرهابي”، “مسجل خطر”، “حب في الزنزانة”، “الإنسان يعيش مرة واحدة”، “زنا اللي قتلت الحنش”، “التجربة الدنماركية”، “عمارة يعقوبيان”، “الهلفوت”، “حنفي الأبهة”، “السفارة في العمارة” “بخيت وعديلة”، “اللعب مع الكبار”، “شمس الزناتي”، “طيور الظلام” وغيرها العديد.

أما في مجال الدراما التلفزيونية فقد قدم زعيم الكوميديا عادل أمام العديد من المسلسلات التليفزيونية من بينها: “أحلام الفتي الطائر”، “فلانتينو”، “أستاذ ورئيس قسم”، “عفاريت عدلي علام”، “عوالم خفية”، “دموع في عيون وقحة”، “فرقة ناجي عطا الله”، “صاحب السعادة”، “العراف” وغيرها.

كما قدم عادل إمام تجربة إذاعية وحيدة مع العندليب عبد الحليم حافظ، ونجلاء فتحي، من خلال المسلسل الإذاعي “أرجوك لا تفهمني بسرعة”، تأليف محمود عوض وإخراج محمد علوان، وقدمته الإذاعة المصرية عام 1973.