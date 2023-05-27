السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حلمي يبدأ فيلمه الجديد أول يوليو بعد جولته المسرحية

أحمد حلمي
أحمد حلمي

استقر النجم أحمد حلمي على العودة للسينما من جديد من خلال فيلم ضخم باسم مبدئي “لسة حتة” يصوره خلال الفترة القادمة عقب انتهاء ارتباطاته الفنية الأخرى وكذلك الترتيبات اللازمة للفيلم خاصة أنه يحتاج لاستعدادات مكثفة من فريق العمل.

فيلم أحمد حلمي الجديد

وحدد حلمي بشكل مبدئي أول يوليو القادم من أجل بدء تصوير فيلمه الجديد حيث ينوي تقديمه خلال العام القادم على شاشات السينمات المصرية والعربية بعد آخر أفلامه “واحد تاني” عام 2022، وتجرى حاليا ترتيبات واختيار النجوم المشاركين في الفيلم خاصة أن أحمد حلمي سيقدمه بشكل مختلف.

ويعيد حلمي خلال الفيلم لو الكوميديا والدراما النفسية من جديد على غرار أفلام “آسف على الإزعاج وألف مبروك وكده رضا” والتي حقق خلالها نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.

ويقوم حلمي حاليا بتقديم مسرحيته “ميمو” على عدد من مسارح المملكة العربية السعودية وعقب جولته المسرحية يعود إلى مصر من أجل الاستعداد النهائي لتصوير الفيلم الجديد بعدد من مواقع التصوير بالقاهرة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عددًا من الصور للفنان أحمد حلمي، حول بدء تصوير فيلم جديد باسم «الكارته» بعد نشر مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وبدأ الجمهور في التعليق ومشاركة تلك الصور ووضع توقعات للعمل الجديد.

وعلم "الدستور" أن الفنان أحمد حلمي يجهز حاليًا لفيلم جديد مختلف تمامًا عن الصور المنتشرة والاسم المنتشر ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع التجهيز لعروض جديدة من مسرحيته الأخيرة.

وبتتبع الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن أنها من كواليس تصوير الكليب الأخير باسم “أرقص” والذي قدمه عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب قبل 3 أشهر، من كلمات: فيليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت وميكس وماستر: م. هاني محروس ومن إخراج عمر دونجا.

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