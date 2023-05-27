السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-5-2023 التراجع في محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع التراجع الملحوظ في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث تراجع الذهب بقيمة 45 جنيها في العيار الواحد، وسجل عيار 21 مستوى 2330 جنيها، فيما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1961 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 27-5-2023 في محلات الصاغة

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم السبت 27-5-2023، وذلك بفعل قرارات وزارة المالية بإعفاء القادمين من الخارج من رسوم الجمارك وإنشاء صندوق استثمار الذهب والذي بدأ بالفعل الاكتتاب خلال الأيام الماضية مما قلل الطلب على المعدن النفيس، وأدى إلى توازن في الطلب والمعروف في الأسواق المصرية.

فيما تشهد محلات الصاغة حركة بيع وشراء عادية طبيعية، حيث إن السبائك والجنيهات الذهبية متوفرة داخل المحلات وتخضع لسياسة التسليم الفوري، وليست سياسية الحجز المسبق، وأكد الخبراء أن مازالت الأسواق بعيدة عن السعر العادل للذهب، حيث إن الأسعار المحلية أعلى من أسعار البورصة العالمية بنحو 170 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2668.5 جنيه.
الشراء 2640 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2446.25 جنيه.
الشراء 2420 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2335 جنيها.
الشراء 2310 جنيهات.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2001.5 جنيه.
الشراء 1980 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1556.75 جنيه.
الشراء 1540 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1334.25 جنيه.
الشراء 1320 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1000.75 جنيه.
الشراء 990 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 18680 جنيها.
الشراء 18480 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1953$
الشراء 1952$
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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