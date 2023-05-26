الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-5-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار، سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 26-5-2023

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 مايو

  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار فى بنك كريدى اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه  للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو33.0861 جنيه33.2033 جنيه
جنيه إسترلينى38.1343 جنيه38.2675 جنيه
فرنك سويسرى34.0827 جنيه34.2058 جنيه
100 ين يابانى22.1283 جنيه22.2000 جنيه
ريال سعودى8.2224 جنيه8.2489 جنيه
دينار كويتى100.2862 جنيه100.6367 جنيه
درهم اماراتى8.3975 جنيه8.4245 جنيه
اليوان الصينى4.3619 جنيه4.3766 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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