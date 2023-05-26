سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-5-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار، سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 26-5-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار فى بنك كريدى اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8380 جنيه 30.9357 جنيه يورو 33.0861 جنيه 33.2033 جنيه جنيه إسترلينى 38.1343 جنيه 38.2675 جنيه فرنك سويسرى 34.0827 جنيه 34.2058 جنيه 100 ين يابانى 22.1283 جنيه 22.2000 جنيه ريال سعودى 8.2224 جنيه 8.2489 جنيه دينار كويتى 100.2862 جنيه 100.6367 جنيه درهم اماراتى 8.3975 جنيه 8.4245 جنيه اليوان الصينى 4.3619 جنيه 4.3766 جنيه