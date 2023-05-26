سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-5-2023
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار، سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 26-5-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار فى بنك كريدى اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.0861 جنيه
|33.2033 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.1343 جنيه
|38.2675 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.0827 جنيه
|34.2058 جنيه
|100 ين يابانى
|22.1283 جنيه
|22.2000 جنيه
|ريال سعودى
|8.2224 جنيه
|8.2489 جنيه
|دينار كويتى
|100.2862 جنيه
|100.6367 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3975 جنيه
|8.4245 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3619 جنيه
|4.3766 جنيه