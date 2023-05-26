مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 26-5-2023

عاودت أسعار الحديد ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت لعدة أسابيع مع استمرار الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء.

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قد سجلت ارتفاعات كبيرة لأكثر من مرة مع اتجاه الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لأكثر في مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 26-5-2023 .

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري 40057 جنيها.

طن الحديد من شركة عز 40,200 جنيه

طن الحديد من شركة بشاى 39,700 جنيه

طن الحديد من شركة سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

طن الحديد المصريين 39,500 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

طن الأسمنت السويدي 2,060 جنيها

طن الأسمنت المسلح 2,050 جنيها

أسمنت النصر 2,010 جنيهات

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها

أسمنت الممتاز 2,055 جنيها

أسمنت السويس 2,040 جنيها

أسمنت تايتان 2,020 جنيها

أسمنت المهندس 2,020 جنيها

أسمنت الماكس 2,020 جنيها

أسمنت المصري 2,040 جنيها

أسمنت حلوان 1,990 جنيها

أسمنت المعلم 1,910 جنيهات

أسمنت المخصوص 1,990 جنيها

أسمنت العسكري 1,880 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيها

أسمنت السهم 1,890 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,770 جنيها

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيها

أسمنت المنيا 1,940 جنيها