الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 26-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

عاودت أسعار الحديد ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت لعدة أسابيع مع استمرار الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء. 

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قد سجلت ارتفاعات كبيرة لأكثر من مرة مع اتجاه الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لأكثر في مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 26-5-2023 . 

سعر طن الحديد 

سعر طن الحديد الاستثماري 40057 جنيها.

طن الحديد من شركة عز 40,200 جنيه

طن الحديد من شركة بشاى 39,700 جنيه

طن الحديد من شركة سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

طن الحديد المصريين 39,500 جنيه

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حديد العشري 39,500 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • طن الأسمنت السويدي 2,060 جنيها
  • طن الأسمنت المسلح 2,050 جنيها
  • أسمنت النصر 2,010 جنيهات
  • أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها
  • أسمنت الممتاز 2,055 جنيها
  • أسمنت السويس 2,040 جنيها
  • أسمنت تايتان 2,020 جنيها
  • أسمنت المهندس 2,020 جنيها
  • أسمنت الماكس 2,020 جنيها
  • أسمنت المصري 2,040 جنيها
  • أسمنت حلوان 1,990 جنيها
  • أسمنت المعلم  1,910 جنيهات
  • أسمنت المخصوص 1,990 جنيها
  • أسمنت العسكري 1,880 جنيها
  • أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيها
  • أسمنت السهم  1,890 جنيها
  • أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها
  • أسمنت النهضة 1,820 جنيها
  • أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
  • أسمنت أسوان 1,780 جنيها
  • أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
  • أسمنت قنا 1,830 جنيها
  • أسمنت المصريين 1,770 جنيها
  • أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
  • أسمنت التعمير 1,940 جنيها
  • أسمنت المنيا 1,940 جنيها

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