الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكن الاستعلام عن طلب زيارة عائلية لشخص في السعودية؟

طلب زيارة عائلية
طلب زيارة عائلية

يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، عن طرق الاستعلام عن طلب زيارة عائلية لشخص في السعودية، والتي يرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية:

منصة التأشيرة الإلكترونية

يمكن للمستعلم الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، ومن ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرة الالكترونية عن طريق اللينك التالي من هنا.

  • ومن ثم يعمل الشخص على الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلب، الموجود في الصفحة الرسمية.
  • ويتم اختيار جملة البحث عن طلب لوزارة الخارجية.
  • بعد إتمام الخطوة السابقة ستظهر أمام الشخص مجموعة من الخانات الفارغة، أكمل البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، مثل رقم جواز السفر ورمز التحقق، والاسم ورقم الهاتف.
  • يعمل الشخص على إدخال رقم الطلب بصورة صحيحة في الخانة الخاصة به.
  • وإدخال رقم السجل، ومن ثم رمز التحقق.
  • في نهاية الخطوات يقوم المستعلم بالضغط على كلمة استعلام من أجل الحصول على طلب زيارة عائلية.

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خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية برقم الهوية

يمكن الآن الاستعلام عن التأشيرة السعودية من خلال رقم الهوية الوطنية عبر الخطوات التالية:

  • الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية.
  • اختيار "طلب دعوة".
  • بعد ذلك عليك كتابة "رقم الطلب".
  • ‏أدخل "رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة".
  • أدخل "رمز التحقق المرئي".
  • أخيرًا اضغط على أيقونة "استعلام".

شروط الحصول على طلب زيارة عائلية

  • توفر إقامة سارية لمن يقدم الطلب.
  • أن يكون المتقدم للطلب بحوزته جواز سفر ساري لفترة طويلة ممتدة حتى الستة أشهر.
  • يشترط أن تكون كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الخارجية مكتوبة باللغة العربية.
  • يجب أن يكون طلب الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط.
  • لا يجوز تقديم طلب الزيارة العائلية في مواسم الحج والعمرة.
  • دفع رسوم الزيارة العائلية كاملة.
  • لابد وأن تكون مدة الإقامة ثلاثة أشهر أو أكثر.
  • تقديم شهادات ميلاد الأبناء وعقد الزواج.
  • يجب ألا يزيد عمر الأبناء عن 18 عامًا.
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