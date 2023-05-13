السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بالخطوات

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

يبحث كثيرون عن لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بالخطوات لمعرفة التفاصيل بشكل إلكتروني سربع.

ويعتبر لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة لمعرفة خطوات الاستعلام من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

وبالتزامن مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة التفاصيل، برصد لكم “الدستور” في السطور التالية لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بالخطوات، وخطوات الدخول على منصة خدمات التأشيرات.

لينك الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بالخطوات

لمعرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ إلكترونياً بشكل سريع تتبع التفاصيل التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول أولاً عبر موقع وزارة الخارجية السعودية من هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز، وفتح الصفحة الرئيسية من هنا.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على الأيقونة الخاصة ثم إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له، والتأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام.

4 - ثم تقوم بكتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص في المكان المحدد بالموقع، ثم كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

5 - ويقوم المستعلم بالضغط علي المربع الخاص بالاستعلام.

6 - واخيراً ستظهر لك المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

خطوات الدخول على منصة خدمات التأشيرات

وأطلقت وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إلكترونيا، لتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين وخطوات الاستعلام، وهي كما يلي.

1- الدخول مباشرة إلى منصة خدمات التأشيرات.

2- اختيار الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

3- إدخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

4- تسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك ثم الضغط على استعلام. 

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