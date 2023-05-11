الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣.. خلال سطور

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣، من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير خلال الساعات الماضية، وتصدر الترند لزيادة عمليات البحث عبر عبر شبكة الإنترنت.

وترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وبموقع “جوجل” من قبل المواطنين بمعرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بشكل إلكترونيي؛ لتخفيف العبء عن المستعلم.

وتزامناً مع كثرة عمليات البحث لمعرفة كافة التفاصيل التي تشمل الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣. وترصد “الدستور” في السطور التالية خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣ بشكل إلكتروني وفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣

وأطلقت وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 إلكترونيا، لتوفير الوقت على المستعلم ويتمكن من معرفة التفاصيل خلال السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول مباشرة إلى منصة خدمات التأشيرات من هنا.

2 - ثم يقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

3 - ثم يقوم بإدخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

4 - ثم يقوم بتسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك ثم الضغط على استعلام.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ٢٠٢٣

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية إلكترونياً للتسهيل وتوفير الوقت: اضغط هنا.

2 - ويقوم المستعلم بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز، وفتح الصفحة ومتابعة الخطوات.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على المربع الخاص بإدخال، ثم إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له، والتأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام.

4 - ثم يقوم بكتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص في المكان المحدد بالموقع، ثم كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

5 - والضغط علي المربع الخاص بالاستعلام.

6 - وتظهر المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

ويستغرق الحصول على جواز السفر على التأشيرة 3 أيام، لذلك يمكن الاستعلام خلال 72 ساعة.