الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 بكافة الخطوات

تاشيرة السعودية
تاشيرة السعودية

يبحث العديد من المواطنين عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، حيث كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وتوجد خطوات عديدة قد أعلنت عنها وزارة الخارجية السعودية فيما يخص الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 بكافة الخطوات، بالإضافة إلى توفير رابط خاص بذلك. 

 فى هذا السياق وخلال السطور المقبلة تنشر الدستور كل ما تريد معرفته عن الاستعلام لهذه التأشيرة.

فيما يلى نرصد الخطوات التى تستطيع من خلالها الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وهى كالتالى: 

فى الخطوة الأولى وهى من أهم الخطوات حول الاستعلام برقم الجواز 2023 هو الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

أما فى الخطوة الثانية يتم تحديد صفحة تأشيرات إنجاز، وفتح الرابط التالى من هنا.

وفى الخطوة الثالثة يكون  الضغط على المربع الخاص بإدخال، ثم إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له، والتأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام.

أما فى الخطوة الرابعة فيما يخص الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 يتم كتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص في المكان المحدد بالموقع، ثم كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

أما فى الخطوة الخامسة يتم الضغط على المربع الخاص بالاستعلام حتى تتمكن من الحصول على ما تريده. 

وفى آخر خطوة حول الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 تظهر المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

وحسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية فيما يخص الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 فقد قالت فى بيان صحفى لها إنه قد يستغرق الحصول على جواز السفر على التأشيرة 3 أيام، لذلك يمكن الاستعلام خلال 72 ساعة.

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