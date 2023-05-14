رسميا.. السماح للركاب حاملى تأشيرات الزيارة للسفر إلى جدة خلال موسم الحج

أعلنت شركتا مصر للطيران وإير كايرو، اليوم الأحد، أنه يسمح بسفر أي راكب يحمل تأشيرة زيارة للمملكة السعودية العربية بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة خلال فترة الحج المشار إليها من هيئة الطيران السعودي، ضمن استعداداتها لموسم الحج للعام الجاري.

ومن المقرر أن تكون مرحلة القدوم من تاريخ 21\5\2023 وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة الموافق 22\6\2023 بالتوقيت العالمي وعلى أن تبدأ مرحلة مغادرة رحلات الحج اعتبارا من شهر ذي القعدة 30 يوما وتنتهي فترة مغادرة الحجاج بتاريخ 2\8\2023، بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.

وأعلنت مصر للطيران في خطاب رسمي تم تعميمه اليوم على الشركات الناقلة أنه يسمح بقبول الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة خلال فترة الحج.

كذلك أعلنت إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني اليوم وفقا لما ورد إليها من السلطات السعودية هيئة الطيران السعودي أنه تم السماح بقبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى مدينة جدة خلال موسم الحج.