لو فاتك الترند| البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. ولا شبهة في حريق استراحة "المركزي للمحاسبات"

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

dostor.org/4404580

مؤشرات البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقي" يربح 16 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة صعودها بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب.



https://www.dostor.org/4404612

مقترح صينى لتنفيذ استثمارات كبرى فى اقتصادية قناة السويس

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، زانج جونج Zhang Gong عمدة مدينة تيانجين، خلال الجولة الترويجية في عدة مقاطعات صينية، في إطار الترويج للمنطقة واستقطاب استثمارات صينية متنوعة.

dostor.org/4404559

صرف 95% من "تموين مايو"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريًا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023.

https://www.dostor.org/4404577

خبير سياحى: المنيا لديها تنوع أثرى وتعيش حالة من الانتعاش السياحى

أكد محمد فاروق، خبير سياحي، أن محافظة المنيا تعيش حالة من الانتعاش السياحي لأنها محافظة غنية جداً بالآثار الفرعونية والمسيحية، والقطاع السياحي يعمل عليها دائماً وينظم إليها الرحلات منذ عام 1992، مضيفاً أن المحافظة لديها تنوع سياحي وأثري.

https://www.dostor.org/4404565

لا شبهة في حريق استراحة الجهاز المركزي للمحاسبات بالواحات البحرية

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عدم وجود شبهة جنائية في نشوب حريق عقار في الواحات البحرية بالجيزة.

وتبين أن الحريق اشتعل بسطح العقار، وهو عبارة عن استراحة للمدينة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسابات.

https://www.dostor.org/4404539

تقرير أسترالى: نتفليكس تعمدت تزييف تاريخ الفراعنة والمصريون لقنوا العالم درسًا

أكد موقع "فليكس" الأسترالي، أنه ليس من المفاجئ أن تثير سلسلة ملكة كليوباترا على نتفليكس الجدل، بعد اختيار امرأة سمراء لتأدية دور ملكة مصرية يونانية، وبصفتها آخر فرعون لمصر، حيث لم يوافق المصريون على أداء أديل جيمس شخصية كليوباترا.

https://www.dostor.org/4404420

حمدى فتحى يتلقى عرضين من الدورى القطرى.. و"الخطيب" و"كولر" يحسمان الأمر

يحسم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، فى اجتماعه المقبل، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، الموقف النهائى لحمدى فتحى، لاعب الوسط، الذى تلقى عرضين من الدورى القطرى، أحدهما بـ4 ملايين دولار، والآخر بـ5 ملايين دولار قابل للتفاوض بين الطرفين.

https://www.dostor.org/4404500

"المشاط" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول دعم المشاريع الأولى فى إطار اتفاقية الضمان

تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ، حول الإعلان عن دعم المشاريع الأولى في إطار اتفاقية الضمان البالغ قيمتها 2 مليار دولار التابعة للمملكة المتحدة، بمشاركة كل من أندرو ميتشل وزير شؤون التنمية وإفريقيا البريطاني، وباجابوليلي سوازي تشابالالا، نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية.

https://www.dostor.org/4404564

الإصابة بالاعتلال الكلوى.. طبيب يوضح خطر الإفراط في تناول المشروبات الغازية

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة قد تكون المشروبات الغازية والمشروبات السكرية مغرية ويزيد الطلب عليها ولكن يجهل الكثيرون خطورتها على الصحة وخاصة صحة الكلى.

ولكن وفقًا للدراسات التي نشرها موقع Hindustan times الهندي فإن تناول أكثر من مشروب غازي خلال اليوم حتى لو كانت الصودا دايت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

https://www.dostor.org/4403980

إسماعيل ياسين فشل في التصالح مع الضرائب.. ولم يمت "مفلس"

منذ أعوام كثيرة رحل عن عالمنا أسطورة الكوميديا المصرى إسماعيل يس، ولكن بقت أعماله خالدة وسيرته ممتده إلى يومنا هذا، وتربع على عرش السينما المصرية ثلاثة أعوام متتالية، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر.

https://www.dostor.org/4404455

تسجيل 3 هزات أرضية فى السواحل الشرقية صباح اليوم الأربعاء

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل 3 هزات أرضية ضعيفة وقعت في السواحل الشرقية لمصر، صباح اليوم الأربعاء.

https://www.dostor.org/4404286