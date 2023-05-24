لا شبهة في حريق استراحة الجهاز المركزي للمحاسبات بالواحات البحرية

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عدم وجود شبهة جنائية في نشوب حريق عقار في الواحات البحرية بالجيزة.

وتبين أن الحريق اشتعل بسطح العقار، وهو عبارة عن استراحة للمدينة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسابات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة الواحات البحرية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تم محاصرته وتبين أن الحريق اشتعل أعلى سطح العقار دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.