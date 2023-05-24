خبير سياحى: المنيا لديها تنوع أثرى وتعيش حالة من الانتعاش السياحى

أكد محمد فاروق، خبير سياحي، أن محافظة المنيا تعيش حالة من الانتعاش السياحي لأنها محافظة غنية جداً بالآثار الفرعونية والمسيحية، والقطاع السياحي يعمل عليها دائماً وينظم إليها الرحلات منذ عام 1992، مضيفاً أن المحافظة لديها تنوع سياحي وأثري.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لإحياء السياحة الثقافية بجانب محافظتي أسوان والأقصر، لكي تدخل محافظة المنيا على الخريطة السياحية.

وأكد محمد فاروق، خبير سياحي، أن الدولة المصرية تستهدف التوسع في المقاصد السياحية المصرية، ومن ضمنها سوهاج والمنيا، وما يماثلها من المدن والمحافظات المصرية التي تمتلك آثارًا ومقومات طبيعية يمكن أن يزورها السائح الأجنبي.

وفد أجنبي يضع المنيا في بؤرة المشهد السياحي

واستقبلت محافظة المنيا، أمس، وفدًا سياحياً من دولة ألمانيا؛ لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة أثار تل العمارنة بدير مواس، وبني حسن الشروق بأبوقرقاص؛ ذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.