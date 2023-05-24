الإصابة بالاعتلال الكلوى.. طبيب يوضح خطر الإفراط في تناول المشروبات الغازية

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة قد تكون المشروبات الغازية والمشروبات السكرية مغرية ويزيد الطلب عليها ولكن يجهل الكثيرون خطورتها على الصحة وخاصة صحة الكلى.

ولكن وفقًا للدراسات التي نشرها موقع Hindustan times الهندي فإن تناول أكثر من مشروب غازي خلال اليوم حتى لو كانت الصودا دايت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

فقد ارتبطت هذه المشروبات بخطر الإصابة بحصوات الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسمنة بسبب ما تحتويه من سعرات حرارية وكميات كبيرة من السكر.

وأوضح التقرير، أن المشروبات الغازية هي مشروبات أذيب فيها ثاني أكسيد الكربون لخلق حمض الكربونيك حتى ينتج الإحساس بالوخز على اللسان مما يجعلها أكثر إدمانًا.

جاء في التقرير، أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض الكلى المزمنة مثل الاعتلال الكلوي، ويمكن أيضا أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الصودا إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مما يسبب تلف البنكرياس على المدى البعيد.

ويقول الدكتور "بونييت بهواني" استشاري أمراض الكلى، إن التركيزات العالية من مركبات الكربون الهيدروفلورية في الصودا يمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك اسيد في الجسم ولإزالة هذا الحمض من الدم، يجب أن تعمل الكليتان بجهد أكبر عن الطبيعي.

أخطار الدايت صودا:

ويقول دكتور بهواني، إن المشروبات الغازية المحلاة صناعيا، على الرغم من حقيقة أنها تحتوي على سكر صناعي، فقد ارتبطت بتلف الكلى وأن الأشخاص الذين يتناولوا زجاجة مشروب غازي أو أكثر خلال اليوم ويكون من نوع الدايت صودا يصابون بالاعتلال الكلوى على المدى البعيد.

وأن تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الأصحاء وعادة ما تتشكل حصوات الكلى من الكالسيوم والأكسالات والكرياتينين والملح المكون منهم تلك المشروبات والاى تسبب الشعور بعدم الراحة العامة للجسم والالتهابات، والاعتلال الكلوي على المدى البعيد