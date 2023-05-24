مؤشرات البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 16 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة صعودها بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و106 مليارات جنيه، مقابل تريليون و90 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنحو كبير بلغت نسبته 1.8%، بما يعادل 302.8 نقطة، متخطيًا حاجز الـ17 ألف نقطة من جديد، ليغلق عند مستوى 17090.56 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت أقل حدة، لم تتجاوز 61. 0%، بما يعادل 18.64 نقطة، ليغلق عند مستوى 3084.69 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 40.82 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4649.94 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.84 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاملات على حوالي 872.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 72.4 ألف صفقة شراء وبيع على أسهم السوق المختلفة.