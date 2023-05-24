الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يتلقى عرضين من الدورى القطرى.. و"الخطيب" و"كولر" يحسمان الأمر

حمدى فتحى
حمدى فتحى

يحسم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، فى اجتماعه المقبل، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، الموقف النهائى لحمدى فتحى، لاعب الوسط، الذى تلقى عرضين من الدورى القطرى، أحدهما بـ4 ملايين دولار، والآخر بـ5 ملايين دولار قابل للتفاوض بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسرى يرفض رحيل حمدى فتحى، لكنه اشترط للموافقة على العرض توافر البديل المناسب؛ لتعويض إحدى أهم الأوراق التي يعتمد عليها في المباريات.

وأضاف المصدر أن هناك قناعة لدى الإدارة بالموافقة على العرض، خاصة أن اللاعب نفسه يتقاضى فى النادى 9 ملايين جنيه سنوياً، بينما العرض القطرى الذى تلقاه سيحصل بمقتضاه على ما يصل إلى 70 مليون جنيه سنوياً.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لمح خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين كولر رغبته في خوض التجربة، خاصة أن المقابل المادي المعروض أضعاف ما يتقاضاه مع الأهلي، وفي حال رفضه العرض لن يتكرر مرة أخرى، وأنه يرغب في تأمين مستقبله من خلال خوض تجربة الإعارة.

محمود الخطيب الاهلى حمدى فتحى الوكرة القطري كولر

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

من هي هالة عمر؟.. "ابنة تامر حسني الكبرى وعدوة بسمة بوسيل"

مصر "عضوا أصيلا" في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وفد حكومى هولندى يزور اقتصادية قناة السويس للتشاور حول الطاقة الخضراء

تكلفتها تجاوزت 700 مليار جنيه.. أرقام مهمة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

سيد أبو ليلة يكتب: «سنتوت النَو».. هل يتحقق «كابوس ويجز» قريبًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟