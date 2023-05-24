حمدى فتحى يتلقى عرضين من الدورى القطرى.. و"الخطيب" و"كولر" يحسمان الأمر

يحسم محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، فى اجتماعه المقبل، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، الموقف النهائى لحمدى فتحى، لاعب الوسط، الذى تلقى عرضين من الدورى القطرى، أحدهما بـ4 ملايين دولار، والآخر بـ5 ملايين دولار قابل للتفاوض بين الطرفين.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسرى يرفض رحيل حمدى فتحى، لكنه اشترط للموافقة على العرض توافر البديل المناسب؛ لتعويض إحدى أهم الأوراق التي يعتمد عليها في المباريات.

وأضاف المصدر أن هناك قناعة لدى الإدارة بالموافقة على العرض، خاصة أن اللاعب نفسه يتقاضى فى النادى 9 ملايين جنيه سنوياً، بينما العرض القطرى الذى تلقاه سيحصل بمقتضاه على ما يصل إلى 70 مليون جنيه سنوياً.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لمح خلال الجلسة التي جمعت بينه وبين كولر رغبته في خوض التجربة، خاصة أن المقابل المادي المعروض أضعاف ما يتقاضاه مع الأهلي، وفي حال رفضه العرض لن يتكرر مرة أخرى، وأنه يرغب في تأمين مستقبله من خلال خوض تجربة الإعارة.