إسماعيل ياسين فشل في التصالح مع الضرائب.. ولم يمت "مفلس"

منذ أعوام كثيرة رحل عن عالمنا أسطورة الكوميديا المصرى إسماعيل يس، ولكن بقت أعماله خالدة وسيرته ممتده إلى يومنا هذا، وتربع على عرش السينما المصرية ثلاثة أعوام متتالية، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر.

تعرض الفنان إسماعيل ياسين للكثير من الشائعات خاصاً بعد وفاته حيث قيل عنه إنه توفي مفلس وأن زوجته كانت السبب الرئيسي لفقده لأمواله وتعرضهم للفلس بسبب إدمانها لعب القمار بل قيل عنها أيضاً إنها كانت تتحكم به وبكل أموره الشخصية والفنية.. ولكن الحقيقة غير ذلك

لم يكن الفنان إسماعيل ياسين يسمح لأحد بالتدخل في أعماله الفنية حتى لو تسببت هذه الأعمال في خسارته المادية، وكانت زوجته إنسانة ودوده ولكنها كانت تغار عليه من كل النساء ولكنها كانت تستثني الفنانات المقربات منه، وكان يطلق عليها لقب "وش السعد" لأنه بعد زواجهم رزق بأدوار كثيرة وبالتالي مال وفير، كما أنها كانت مهتمة بتربية وتعليم الصغار على أسس سليمة، وعرف عنها أنها شخصية اجتماعية ومضيافة على عكس شخصية الفنان الكوميدي حيث كان انطوائي بعض الشيء ويفضل العزلة كلما سمح له وقته بذلك.

مسؤليته تجاه العاملين بالمسرح

كان الفنان الراحل يشعر بالمسؤلية تجاه العاملين معه حيث قرر أن يترك المسرح مفتوحاً للعمل رغم عدم وجود دخل مادي ولكنه رفض الاستماع لمن حوله وإغلاق المسرح وظل يدفع للعمال فى المسرح راتبهم من مالة الخاص، لقناعته بأن المسرح مسئوليه.

إسماعيل ياسين لم يمت مفلس

لم يتوفى الفنان إسماعيل ياسين فقيراً كما قيل عنه ولكنه توفى وهو ميسور الحال بسبب الضرائب التي طالبته بسداد مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه وتسبب ذلك الخبر بمرضه ولكنه سدد جزء كبير من الضرائب بعد أن فشلت محاولات المصالحة وتوفى بعد ذلك وسدد ابنه باقي المبلغ عنه للضرائب، حصلت منه على مبلغ 200 ألف جنيه وتسببت فى إصابته بشلل وظل فترة أكثر من 6 أشهر يُعالج من الإصابة.

جرى دفن الفنان إسماعيل ياسين بمدافن الفنانة فتحية شريف زوجة الفنان عماد حمدي، وكان ذلك طلباً خاصا منها حين علمت أنه لم يكن له مدفن فى القاهرة.