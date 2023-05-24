صرف 95% من "تموين مايو"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن استمرار صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريًا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023.

بجانب أيضًا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقة الدعم التمويني، وقد شهدت ارتفاعًا في 16 سلعة تموينية، من ضمنها السكر، لتكون نسبة الزيادة نحو 1.5 جنيه، وأيضًا الزيت بنحو 5 جنيهات، بينما الأرز بنحو 1.5 جنيه، ووصول نسب الصرف للسلع إلى 95% من المقررات التموينية للمواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

ونعرض أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تستهدف رفع أسعار 4 سلع بشكل تدريجي خلال الشهور المقبلة، بهدف ضبط السوق، وعدم ظهور السوق السوداء.

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.