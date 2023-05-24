تسجيل 3 هزات أرضية فى السواحل الشرقية صباح اليوم الأربعاء

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل 3 هزات أرضية ضعيفة وقعت في السواحل الشرقية لمصر، صباح اليوم الأربعاء.

ووقعت الهزة الأرضية الأولى في الساعة الثالثة و9 دقائق بتوقيت القاهرة (1:09 بتوقيت جرينتش) بقوة 1.82 درجة، وعمق 20.21 كيلومتر. بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في الساعة الخامسة و46 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 1.10 درجة، وعمق 9.39 كيلومتر.

ووقعت الهزة الأرضية الثالثة في الساعة السادسة و18 دقيقة، بقوة 0.95 درجة على مقياس ريختر، وعمق 9.02 كيلومتر.

وتُصنف هذه الهزات الأرضية بأنها ضعيفة، ولا تُمثل أي خطورة، خاصة أن هذه المنطقة (البحر الأحمر) من المناطق النشطة زلزاليًا، ويعتبر نشاطها الزلزالي ضعيفا.