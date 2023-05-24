الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المشاط" تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول دعم المشاريع الأولى فى إطار اتفاقية الضمان

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ، حول الإعلان عن دعم المشاريع الأولى في إطار اتفاقية الضمان البالغ قيمتها 2 مليار دولار التابعة للمملكة المتحدة، بمشاركة كل من أندرو ميتشل وزير شؤون التنمية وإفريقيا البريطاني، وباجابوليلي سوازي تشابالالا، نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية.

وأضاف الموقع الرسمي للبنك الإفريقي للتنمية، أن المشاريع تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مصر في جبل الأصفر، التي تندرج في "إعادة تدوير المياه من أجل الزراعة"، التي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتمت هيكلة غرفة إدارة المعاملات السيادية بهدف زيادة التزامات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل المناخ بما يصل إلى 2 مليار دولار، وستسهم إسهاما كبيراً في دعم البلدان الإفريقية للوفاء بمساهماتها المحددة وطنياً. وتم توقيع اتفاقية الضمان السيادي بين البنك والمملكة المتحدة في مايو 2022.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المعقودة حاليا في شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، في شرم الشيخ، مصر، تعد فرصة لمؤسسة التنمية الإفريقية لمواصلة المناقشات بشأن كيفية تسريع تنفيذ قرارات قمة حول السيادة الغذائية والصمود في إفريقيا (داكار 2).

وفي يناير الماضي في داكار، تعهد شركاء التنمية بتقديم 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لدعم تنفيذ المواثيق الزراعية الوطنية. 

وقرر البنك الإفريقي للتنمية تخصيص 10 مليارات دولار، لضمان أن تنتج إفريقيا ما يكفي من الغذاء للقضاء على الجوع، وأن تصبح أحد موردي الغذاء الرئيسيين في العالم.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماعات السنوية شرم الشيخ معالجة مياه الصرف الصحي مصر جبل الأصفر

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