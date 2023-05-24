أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المصريين في الآونة الأخيرة بسبب القفزات المتتالية في الأسعار في الأسواق المحلية رغم تراجعه في البورصة العالمية بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي منذ رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بقيمة 25 نقطة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية في الصاغة

يمكن للقراء متابعة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية في الصاغة من خلال نشرة الأسعار التفصيلية عبر موقع الدستور الإلكتروني والتي يتم تحديثها وفقا للتغيرات التي تحدث في محلات بيع المجوهرات من حركة بيع وشراء والأسعار العالمية في البورصة.

وتشهد أسواق المعدن النفيس في مصر اضطرابات من الارتفاعات والانخفاضات المتتالية وإليكم الأسعار بالتفصيل :-

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2800 جنيه.

الشراء 2771.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2566 جنيه.

الشراء 2540.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2450 جنيه.

الشراء 2425 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2100 جنيه.

الشراء 2078.5 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1633.25 جنيه.

الشراء 1616.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1400 جنيه.

الشراء 1385.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1050 جنيه.

الشراء 1039.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 19600 جنيه.

الشراء 19400 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1958$.

الشراء 1957$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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