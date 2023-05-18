الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| أحدث صورة لعادل إمام وتعليق أنشيلوتي بعد هزيمة ريال مدريد

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداث سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- أحدث صورة للزعيم عادل إمام فى يوم ميلاده الـ83

عادل امام

تصدر اسم الفنان عادل إمام صدارة التريند في عيد ميلاده الـ83، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم ظهوره سواء على مواقع التواصل أو الشاشات التليفزيونية.

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- أول تعليق من أنشيلوتى بعد سقوط ريال مدريد برباعية أمام السيتى

أنشيلوتي

أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حزنه الشديد بعد سقوط الملكي أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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- دراسة: 14 تريليون دولار خسائر كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية

كورونا في الولايات

أظهرت دراسة جديدة، أن الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا في الولايات المتحدة ستصل إلى 14 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.

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- الإحصاء: 6.1% زيادة في الصادرات الزراعية لمصر خلال شهرين

الجهاز المركزى للتعبئة

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات الزراعية إلى حدود 669.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023.

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- أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 18-5-2023

أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعر الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 63 جنيهًا.

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- اعترافات عاطل متهم بذبح طليقته فى نهار رمضان بـ6 أكتوبر

حبس

تنشر " الدستور"  اعترافات عاطل متهم بقتل طليقته وذبحها بسكين في نهار رمضان بمدينة 6 أكتوبر.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة كما قرر بالتحقيقات أنه وعلى إثر خلافاته مع المجني عليها:

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عادل امام أنشيلوتي ريال مدريد خسائر كورونا الولايات المتحدة الصادرات الزراعية اسعار الدواجن

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