أول تعليق من أنشيلوتى بعد سقوط ريال مدريد برباعية أمام السيتي

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حزنه الشديد بعد سقوط الملكي أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي إيابا برباعية نظيفة بعد أن كان قد تعادل ذهابًا بنتيجة 1-1.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "الأمر بسيط للغاية، مانشستر سيتي كان أفضل منا من بداية المباراة وحتى النهاية".

وأضاف: "لقد استغلوا الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الأول، وحاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر كان يبدو مستحيلاً فقد كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز".

وتابع: "الوقت ليس مناسبًا للحديث عما قيل في السابق، حزين للغاية بسبب الخسارة ويجب أن ننظر للموسم المقبل في دوري الأبطال".

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدًا مع إنتر ميلان يوم 10 يونيو المقبل في ملعب أتاتورك الأوليمبي في أسطنبول.