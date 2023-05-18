الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من أنشيلوتى بعد سقوط ريال مدريد برباعية أمام السيتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حزنه الشديد بعد سقوط الملكي أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي إيابا برباعية نظيفة بعد أن كان قد تعادل ذهابًا بنتيجة 1-1.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "الأمر بسيط للغاية، مانشستر سيتي كان أفضل منا من بداية المباراة وحتى النهاية".

وأضاف: "لقد استغلوا الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الأول، وحاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر كان يبدو مستحيلاً فقد كانوا أفضل منا واستحقوا الفوز".

وتابع: "الوقت ليس مناسبًا للحديث عما قيل في السابق، حزين للغاية بسبب الخسارة ويجب أن ننظر للموسم المقبل في دوري الأبطال".

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعدًا مع إنتر ميلان يوم 10 يونيو المقبل في ملعب أتاتورك الأوليمبي في أسطنبول.

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد مانشستر سيتى بيب جوارديولا دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

مانشستر سيتى إلى نهائى إسطنبول برباعية فى شباك ريال مدريد

أبو شامة: مصل الهوية.. برنامج وقائي لكل أطفال مصر

مصطفي هارب يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة

محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير وتجميل ميدان إبراهيم الدسوقى

الجيش السودانى: المليشيا تواصل نهب المنازل والبنوك والمحال التجارية وتدمير المرافق

مدحت نافع: معدلات الادخار المحلى لا تتعدى 8% من حجم الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟