دراسة: 14 تريليون دولار خسائر كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت دراسة جديدة، أن الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 14 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.

وقالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، إن فريق الاقتصاديين والباحثين في السياسة العامة وغيرهم من الخبراء أشاروا إلى أن الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 14 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.

وقالت الدراسة، أنه من الصعب تحديد ثمن كل الألم والمعاناة والاضطرابات التي عانى منها الأمريكيون والناس في جميع أنحاء العالم بسبب كوفيد 19، حيث توفي أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة ، وتم نقل الكثير إلى المستشفى أو فقد أحبائهم.

وأشارت الدراسة، إلى أن السفر الجوي الدولي والمحلي انخفض بنسبة 60٪ تقريبًا، وتناول الطعام في الأماكن المغلقة بنسبة 65٪، والتسوق داخل المتاجر بنسبة 43٪.

وكشفت القطاعات الثلاثة التي فقدت أكبر قدر خلال الأشهر الثلاثين الأولى من الوباء هي السفر الجوي، وتناول الطعام، والخدمات الصحية والاجتماعية، والتي تقلصت بنسبة 57.5٪، و 26.5٪، و 29.16٪ على التوالي.

وتم تعويض هذه الخسائر إلى حد ما من خلال الارتفاع المفاجئ في عمليات الشراء عبر الإنترنت، وسلسلة من الحوافز المالية الضخمة وحزم الإغاثة الاقتصادية، والتوسع غير المسبوق في عدد الأمريكيين الذين يعملون من المنزل، وبالتالي كانوا قادرين على الاستمرار في أداء الوظائف التي كان من الممكن أن يتم قطعها لولا ذلك.

وأظهرت الدراسة أنه من عام 2020 إلى عام 2023، سيبلغ صافي الناتج الاقتصادي التراكمي للولايات المتحدة حوالي 103 تريليون دولار، وبدون الوباء كان إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك السنوات الأربع سيكون 117 تريليون دولار، ما يقرب من 14 ٪ أعلى في دولارات 2020 المعدلة حسب التضخم، وفقًا للدراسة.