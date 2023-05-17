الإحصاء: 6.1% زيادة في الصادرات الزراعية لمصر خلال شهرين

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات الزراعية إلى حدود 669.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 631.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 38.2 مليون دولار بنسبة 6.1%.

وجاءت صادرات برتقال بأنواعه فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات الزراعية والتى ارتفعت إلى حدود 205.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 198.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.1 مليون دولار، يليها صادرات بطاطس بقيمة 90.5 مليون دولا ر خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 103.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12.8 مليون دولار.

وسجلت صادرات فراولة طازجة 48.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 34.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.7 مليون دولار، كذلك سجلت صادرات قطن غيرمندوف ولا ممشط ومحلوج 39.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 81.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 41.9 مليون دولار.

وعززت مصر صادراتها من دقيق بنسبة 4592% لتصل إلى 8.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 186 ألف دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 8.5 مليون دولار، كما ارتفعت صادراتها من بصل طازج إلى حدود 30 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 9.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 20.6 مليون دولار بنسبة 221.1%.

يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر بلغت 7.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 8.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار.

أعلن جهاز التعبئة والإحصاء، فى وقت سابق انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 48.2%، حيث بلغت قيمة العجز 2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022.