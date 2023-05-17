أحدث صورة للزعيم عادل إمام فى يوم ميلاده الـ83

تصدر اسم الفنان عادل إمام صدارة الترند في عيد ميلاده الـ83 وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم ظهوره سواء على مواقع التواصل أو الشاشات التليفزيونية أو المشاركة في الأعمال الفنية، حيث كان آخر ظهور له عقب ظهوره العام الماضي يوم عيد ميلاده الـ82 ، ليطل من جديد هذا العام احتفالاً بعيد ميلاده الـ83.

وحرص عادل سليمان، وهو أحد العاملين مع الزعيم على نشر صورة جديدة تجمعه بعادل إمام، وكشف أن الصورة تم التقاطها الآن معه في محل إقامته داخل فيلته الخاصة بمنطقة المنصورية.

على الفور تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، خاصة أنهم لم يروه منذ وقت طويل، حيث إن آخر أعمال “الزعيم” كانت مسلسل فلانتينو الذي شارك به في السباق الرمضاني لعام 2020 مع عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبدالعزيز.